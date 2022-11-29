Двум улицам Керчи присвоят имена погибших в спецоперации военных

Керчь. Вид на Керченский порт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двум улицам Керчи, расположенным в микрорайоне Героевское, присвоят имена погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Депутаты единогласно поддержали решение о наименовании улиц в память о Кирилле Захарове и Александре Краснобаеве в ходе 79-й сессии Керченского городского совета, – говорится в сообщении.

Ранее депутаты городского совета приняли решение назвать две новые улицы в Керчи в честь погибших в ходе СВО Владимира Чеботарева и Олега Орлова.

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