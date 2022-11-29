Гражданин Таджикистана женился на крымчанке ради регистрации в России

Керченский городской суд признал фиктивным брак между 43-летней жительницей города и 69-летним гражданином Таджикистана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Керченский городской суд признал фиктивным брак между 43-летней жительницей города и 69-летним гражданином Таджикистана. Выяснилось, что мужчина женился, чтобы получить разрешительные документы для проживания в России.

Судом установлено, что в 2018 году будущие супруги познакомились на центральном рынке в Керчи. Мужчина предложил керчанке зарегистрировать брак с целью получения разрешительных документов на территории РФ. Женщина согласилась, и уже через неделю брачный союз был заключен.

Впоследствии мужчина обратился в МВД с заявлением о приеме в российское гражданство, в связи с чем в его отношении была организована внеплановая выездная проверка

– В ходе проверки установлены признаки, свидетельствующие о возможной фиктивности брака, а именно: значительная разница в возрасте супругов, неведение совместного хозяйства, отсутствие у супругов совместных детей, проживание супругов по различным адресам, редкое общение супругов до подачи заявления о регистрации брака и после заключения брака, – сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, суд пришел к выводу, что брак был заключен без действительного намерения создать семью, и постановил признать его недействительным.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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