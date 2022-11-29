Под Бахчисараем застрелили волка, доставлявшего хлопоты местным жителям

Специалисты выявляют факт бешенства. Фото: Государственный комитет ветеринарии Республики Крым

В селе Отрадном Бахчисарайского района застрелили дикого волка, который держал в страхе весь поселок. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета ветеринарии Крыма.

Хищник был убит в двух километрах от села Отрадное из-за того, что почти каждый день тревожил местных жителей. Чтобы убедиться, что животное не болело бешенством, специалисты государственной ветеринарной службы отобрали патологический материал для анализов.

- Каждый добытый в результате охоты или отстрела волк, шакал должен быть лабораторно исследован на бешенство, что позволит понимать территориальную распространенность присутствия вируса в дикой фауне, - добавили в ведомстве.

Напомним, в середине ноября в селе Шаумян, что в Сакском районе, появились дикие волки, которые нарушили покой тихого поселка. Жители спохватились, когда каждое утро стали замечать пропажу домашних животных. Из-за бездействия местных властей жители Сакского района обратились в редакцию «Комсомолки». К ситуации подключились в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, поэтому через две недели ситуация в селе улучшилась. Но спустя несколько дней в районе снова заметили стаю волков.