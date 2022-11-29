В Симферополе в микрорайоне Хошкельды завершили укладку асфальта

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крыма»

На шести улицах симферопольского микрорайона Хошкельды завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крыма».

– Теперь твердое покрытие и освещение устроено на улицах Аблякима Гафарова, Лютфие Софу, Умера Ипчи, Маариф, Амета Моллаева, Арекет общей протяженностью 2,7 км, – говорится в сообщении.

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крыма»

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крыма»

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крыма»

Помимо укладки дорожного покрытия подрядчик выполнил переустройство газопровода, сетей водоснабжения, воздушных кабельных линий и наружных электросетей. На улице Умера Ипчи устроены ливневки.

Работы по благоустройству территории, нанесению разметки, установке дорожных знаков и автобусных павильонов планируется завершить к 1 марта 2023 года.

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