Погода на 30 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

На Южном берегу Крыма переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за влияния обширного малоподвижного антициклона сохранится прохладная ветреная погода. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +7...+9°.
В Севастополе облачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +9…+11°.
В Ялте, как сообщает yandex, +4…+9°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +5 …8°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +3 …+7°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Феодосии +3 …+8°, северный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +5…+7, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +4…+6°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Армянске +3…+5°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +12 …+14°.
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