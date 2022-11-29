В межсезонье туристические объекты Алушты можно будет посетить со скидкой в 50%

Галерею иллюзий можно тоже посетить со скидкой. Фото: gallery-illusion.ru

С декабря часть туристических объектов Алушты запускает акцию — 50% скидки на посещение для тех, кто подпишется на группу «Вконтакте». Посетить за половину стоимости можно будет Алуштинский аквариум, Алуштинский зоопарк на набережной, Парк миниатюр и Галерею иллюзий. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Крыму» сообщил Виктор Жиленко, владелец объектов.

- Мы поговорили с главой администрации Алушты Галиной Огневой и запустили такую акцию, чтобы и материковые туристы, и крымчане приезжали прогуливаться к морю, не сидели по домам, - пояснил Виктор Жиленко.

По его словам, Галерея иллюзий — первый арт-объект в Крыму. Именно здесь можно сделать много эффектных снимков. Здесь представлено два километра картин, написанных крымскими художниками, в формате 3D.

- У нас более 200 локаций, где можно стать балериной, попасть на морское дно или в космос, пройтись по венецианским улочкам. Здесь становится интересно не только детям, но и взрослым. Недавно пенсионеры у нас «зависли» на четыре часа. Фотографироваться в галерее не только можно, но и нужно! - отмечает Виктор Жиленко.

Полную версию программы «Крымский вопрос» с участием Виктора Жиленко можно прослушать по ссылке.