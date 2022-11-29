МЧС Крыма закупило девять пожарных автомобилей

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

В текущем году для подразделений ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» приобретено девять специализированных автомобилей. Как сообщает пресс-служба МЧС республики со ссылкой на главу ведомства Сергея Садаклиева, машины закуплены в рамках госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Крым».

Кроме того, в этом году были введены два звена газодымозащитной службы, подразделения уже приступили к работе.

– Первые результаты есть – оба подразделения в поселке Приморский и городе Щелкино прошли «боевое крещение», привлекались для ликвидации пожаров, – рассказал Садаклиев.

Министр добавил, что для нужд региональной спасательной службы были закуплены два БПЛА, один из которых оснащен тепловизором. До конца года ожидается поступление командно-штабного автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для выезда в зону ЧС.

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