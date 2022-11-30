В Симферополе проведут еще несколько бесплатных экскурсий по достопримечательностям

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

В Симферополе продолжат проводить бесплатные экскурсии по достопримечательностям города. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- 3 декабря состоится экскурсия «‎Брега веселые Салгира»‎. Записаться можно здесь. 10 декабря пройдет экскурсия «Крымские истории российских мужчин»‎. Регистрацию можно пройти здесь, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, недавно в Ботаническом саду КФУ в Симферополе появилась скамья примирения. Арт-объекту долго выбирали место и в результате установили на берегу водоема, где летом цветут кувшинки и плавают утки. Второй такой арт-объект намерены установить в Севастополе.

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