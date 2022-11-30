В Симферополе проведут еще несколько бесплатных экскурсий по достопримечательностям

Фото: Михаил Афанасьев/Tg
В Симферополе продолжат проводить бесплатные экскурсии по достопримечательностям города. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.
- 3 декабря состоится экскурсия «Брега веселые Салгира». Записаться можно здесь. 10 декабря пройдет экскурсия «Крымские истории российских мужчин». Регистрацию можно пройти здесь, - написал он в своем Tg-канале.
Напомним, недавно в Ботаническом саду КФУ в Симферополе появилась скамья примирения. Арт-объекту долго выбирали место и в результате установили на берегу водоема, где летом цветут кувшинки и плавают утки. Второй такой арт-объект намерены установить в Севастополе.
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