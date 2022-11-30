В Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В территории Крыма вскоре начнет работать первый мобильный МФЦ в виде специально оборудованного автомобиля, который будет выезжать в отдаленные населенные пункты республики.

- Внутри автомобиля предусмотрены рабочие места для специалистов и заявителей, он оснащен пандусом для удобства маломобильных граждан, - написал глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

По его словам, первыми оценить уровень обслуживания смогут жители села Ильичево Советского района, далее прием будет осуществляться по установленному графику выездов.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Симферополя, Евпатория и Ялты увеличили количество окон приема для херсонцев. Жители новых российских регионов могут подать заявление на денежные выплаты и жилищные сертификаты.

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