Жители Крыма смогут бесплатно получить юридическую помощь 9 декабря

В Крыму пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единый день оказания бесплатной юридической помощи, который пройдет 9 декабря, крымчане смогут получить бесплатную юридическую помощь. Мероприятия пройдут с 10.00 до 16.00 часов.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу правительства республики, желающих воспользоваться услугой приглашают по адресу: город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 28 (Министерство юстиции Республики Крым).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3652)-52-88-45.

Ранее сообщалось, что в Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ в виде специально оборудованного автомобиля, который будет выезжать в отдаленные населенные пункты республики.

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