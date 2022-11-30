Симферопольскую школу-сад №36 ремонтируют за 188 миллионов рублей

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Симферополе за 188 миллионов рублей ремонтируют 36-ю школу-сад. В рамках реализации двух контрактов намерены привести объект в порядок как снаружи (включая прилегающую территорию), так и внутри.

- Ремонтные работы планируются на два года. В дальнейшем в школе еще будут сделаны актовый зал, спортивные залы, отопление, канализация и туалеты, - рассказала «Крым 24» директор МБОУ «‎СОШ-детский сад №36» Оксана Храмцова.

Обновят и стадион, расположенный рядом с учебным заведением. Данный стадион считается самым большим в крымской столице - его площадь вместе со спортивными площадками составляет девять тысяч квадратных метров.

Завершить все работы подрядная организация планирует в следующем году.

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