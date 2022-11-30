В Крыму 30 ноября выявили 32 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 30 ноября выявлено 32 случая новой коронавирусной инфекции, 209 747 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

- За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 430 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период - 202 42, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 605. Такие данные приведена на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 3 человека. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму был зарегистрирован единичный случай свиного гриппа. В последние несколько эпидсезонов, когда был ковид, грипп выявлялся крайне редко. В Роспотребнадзоре рассказали, как крымчанам защитить себя от инфекций.

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