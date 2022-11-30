Крым получит 29,8 млн рублей компенсаций за создание объектов агропромышленного комплекса

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Федеральные власти выделят Крыму 29,8 миллиона рублей на компенсации затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

- Это будет содействовать росту производства сельхозпродукции и дальнейшей работе по обеспечению потребности наших граждан в качественных продуктах питания, - написал в своем Tg-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что Крым до конца года получит 40 миллионов рублей на поддержку производителей молочной отрасли. Средства выделит Кабмин РФ. Согласно распоряжению, всего на поддержку российских фермеров дополнительно выделено 899 миллионов рублей, средства распределены между 22 регионами страны.

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