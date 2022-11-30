Задержан мужчина, умыкнувший у жительницы Симферополя велосипед и собаку

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Симферополе задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, обворовавшего местную жительницу на 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Житель Бахчисарайского района, имея ключи от калитки дома, пришел к потерпевшей во двор. Там, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил велосипед, болгарку и перфоратор, напоследок прихватив собаку, породы стаффордширский терьер, - говорится в сообщении.

Как мужчина умудрился умыкнуть с собой еще и пса, сложно сказать, да и не ясно, зачем он ему понадобился. Разве что строжить награбленное...

Все похищенное имущество было изъято и возвращено законной хозяйке, включая хвостатого. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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