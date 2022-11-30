Жительница Судака получила реальный срок за кражу 50 тысяч рублей с карты знакомого

Судакский городской суд приговорил девушку к 1 году и восьми месяцам колонии общего режима Фото: Артем КИЛЬКИН

23-летняя жительница Судака отправится в колонию за кражу денег с банковской карты (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Установлено, что девушка украла банковскую карту знакомого и на протяжении недели совершала с ее использованием покупки продуктов питания и топлива, похитив таким образом порядка 50 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Судакский городской суд приговорил девушку к 1 году и восьми месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Ранее КП-Крым писала, что суд вынес приговор главарю группы «черных риелторов», обманувших севастопольских пенсионеров на 14 млн рублей. Он получил три года и два месяца колонии общего режима.

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