В Симферополе временно погасят Вечный огонь

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе на сутки приостановят работу Вечного огня в парке Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– С 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», расположенном в парке имени Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти - «Вечного огня», – говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе проведут еще несколько бесплатных экскурсий по городским достопримечательностям. Они пройдут 3 и 10 декабря.

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