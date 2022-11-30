Часть Симферополя и два села остаются без воды

В течение дня по Симферополю будут выполнятся регулировки на сетях водоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 30 ноября специалисты ГУП РК «Вода Крыма» завершили ремонтные работы на Партизанском гидроузле, в течение дня по Симферополю будут выполняться регулировки на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– На данном этапе вода уже пришла в город, в 06:00 выполнен пуск второго насосного агрегата на Партизанском гидроузле. В течение дня по городу Симферополю будут выполнятся регулировки на сетях водоснабжения с целью стабилизации и перехода с подземных источников водоснабжения «западного направления» на поверхностные источники, – говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды без воды остаются жители сел Трехпрудное и Молочное, организован подвоз воды.

– График подвоза по микрорайонам Симферополя, где нет воды, будет размещен дополнительно, – добавили в пресс-службе предприятия.

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