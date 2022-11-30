Под Симферополем завершены работы по замене изношенных водопроводных труб

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

На Партизанском гидроузле в Симферополе завершили ремонтные работы. Вода поступила в краны жителей крымской столицы уже около 06.00 часов - раньше намеченного срока. Вода даже для бытовых нужд ранее была практически непригодной.

- Она тут, во-первых, цветная, скажем так, плюс запашок. Когда фильтры стоят, еще можно более или менее [пользоваться], но без фильтров - вообще беда, - рассказал «Крым 24» жительница СТ «Ивушки» Марина Тройнина.

Потери в сетях при постоянных авариях до ремонта были настолько велики, что медлить было нельзя. Работы на месте очередного прорыва начали раньше запланированного срока. Бригада в составе 36 рабочих трудилась без перерыва. Новое оборудование позволит улучшить качество воды, и в будущем можно будет проводить ремонт точечно, не прекращая подачу в другие населенные пункты.

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