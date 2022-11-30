Изменен график движения двух автобусных маршрутов в Симферопольском районе

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
В график движения двух автобусных маршрутов Симферопольского района внесены изменения
- С 29 ноября ГУП РК «Крымтроллейбус» внесены корректировки в расписание движения маршрутных автобусов «Кольчугино-Симферополь» 310-23 и «Лекарственное-Симферополь» 313-13, - говорится в сообщении предприятия.
Ранее сообщалось, что в Крыму изменили расписание электричек с 30 ноября по 9 декабря 2022. Железнодорожники подкорректировали график движения семи пригородных поездов. Расписание электричек можно изучить на сайте ЮППК.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50