Изменен график движения двух автобусных маршрутов в Симферопольском районе

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В график движения двух автобусных маршрутов Симферопольского района внесены изменения

- С 29 ноября ГУП РК «‎Крымтроллейбус» внесены корректировки в расписание движения маршрутных автобусов «‎Кольчугино-Симферополь» 310-23 и «‎Лекарственное-Симферополь» 313-13, - говорится в сообщении предприятия.

Ранее сообщалось, что в Крыму изменили расписание электричек с 30 ноября по 9 декабря 2022. Железнодорожники подкорректировали график движения семи пригородных поездов. Расписание электричек можно изучить на сайте ЮППК.

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