Глава администрации Белогорского района Галина Перелович подала в отставку

Фото: belogorskiy.rk.gov.ru

Глава администрации Белогорского районаГалина Перелович написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Благодарю Галину Яношевну за работу, она много сделала для развития района, но необходимо обновление власти, это плановая работа, – написал Аксенов.

Он подчеркнул, что новый глава муниципалитета будет выбран «из числа живущих и работающих в районе» .

СПРАВКА КП

Перелович Галина Яношевна родилась 10 июля 1963 года в селе Дубровка Красногвардейского района. Проживает в Белогорском районе с 1969 года.

2000 – 2004 гг. – секретарь Ароматновского сельского совета (Белогорский район); 2004 – 2014 гг. – голова Ароматновского сельсовета. В сентябре 2014 года избрана председателем Ароматновского сельского совета – главой администрации Ароматновского сельского поселения.

В декабре 2014 года назначена на должность главы администрации Белогорского района. В 2019 году депутаты Белогорского райсовета переизбрали ее на второй срок - тогда Перелович набрала 82,1% голосов.

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