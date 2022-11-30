С 1 декабря на маршрут №89 в Симферополе выйдут шесть новых автобусов

Фото: Минтранс Крыма

На маршрут №89 «Автостанция Западная - микрорайон Совхоз имени Дзержинского» с 1 декабря выйдут автобусы ГУП РК «Крымтроллейбус».

- На один из самых востребованных пригородных автобусных маршрутов Крыма, который соединил между собой автостанцию «Западная» в Симферополе и Совхоз имени Дзержинского в селе Мирное Симферопольского района, выходят шесть новых автобусов, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы республиканского Минтранса.

Напомним, ранее был изменен график движения двух автобусных маршрутов в Симферопольском районе. Новое расписание вступило в силу с 29 ноября.

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