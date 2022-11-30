Строительство первого этапа объездной дороги Симферополя идет полным ходом

Работы должны быть завершены летом 2024 года, но уже сейчас объект готов почти на 33%. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Строительство новой объездной дороги Симферополя на участке Донское - Перевальное идет семимильными шагами. Согласно государственному контракту работы должны быть завершены летом 2024 года, но уже сейчас готовность объекта составляет около 33%.

Как «Комсомолке» сообщил главный технолог Строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андрей Волков, строительство дороги - это целый комплекс работ, состоящих из множества технологических этапов.

В первую очередь территорию для строительства дороги нужно подготовить: очистить местность от возможных взрывоопасных предметов, убрать растительность и провести необходимые археологические изыскания. После подготовительных работ можно приступать к земляным работам.

- Одним из основных этапов здесь является разработка выемки. На участке Донское - Перевальное в настоящее время выполнено чуть более половины указанных работ, а именно, на 51%, - отметил Андрей Волков.

При строительстве дорог выполняют работы и по отсыпке насыпи. Именно с помощью насыпи автомобильной дороги избегают значительного перепада высот для безопасного и комфортного движения автотранспортного потока. На первом этапе объездной дороги Симферополя отсыпка насыпи выполнена на 40% - более 750 тысяч кубометров грунта.

Что касается дорожной одежды - непосредственно укладки асфальта, то эти показатели в конце ноября по основному ходу автомобильной дороги достигли, практически, 50% для двух нижних слоев из трехслойного пакета.

Напомним, новая дорога будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, мост, шесть путепроводов (из них: в составе транспортной развязки - два, один путепровод тоннельного типа, два путепровода для проезда сельскохозяйственной техники и путепровод для связи разобщенных территорий) и две площадки отдыха (по одной площадке с каждой стороны движения).