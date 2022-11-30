Республика Крым обеспечивает энергоснабжение новых регионов России

Фото: Крымэнергоинформ/Tg

Республика Крым без ущерба для себя обеспечивается электроснабжение новых территорий РФ, сообщил директор «‎Крымэнерго»‎ Андрей Цурканенко.

- Сегодня РФ и Республика Крым обеспечивают электроснабжение наших территорий, при этом энергодефицита мы не имеем в этой ситуации, - сказал Цурканенко.

Ранее сообщалось, что в Евпатории запускают производство отечественного интернет-кабеля. Необходимое оборудование уже закуплено, однако из-за проблем с логистикой все еще находится в Ростове. Весной планируется запуск первой на юге России линии по производству отечественного интернет-кабеля 5, 6 и 7-й категории.

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