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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:57

Захарова: силовые планы Украины в отношении Крыма подтверждают наличие угроз от Киева

По ее словам, руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены
Екатерина НАЗАРОВА
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что силовые планы Украины в отношении Крыма подтверждают наличие угроз от Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что силовые планы Украины в отношении Крыма подтверждают наличие угроз от Киева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планы киевских властей вернуть Крым силовым путем подтверждают наличие угроз от Украины, эти угрозы будут устранены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Откровения Забродского наряду с найденными в ходе СВО трофейными документами убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьезно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года. Как руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены, - заявила Захарова.

Напомним, глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявления из Киева о наступлении на полуостров после того, как глава офиса президента Украины сообщил о планах начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.

Ранее президент Украины Зеленский также заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем», после чего политолог Сергей Мельничук назвал полуостров маркером готовности Киева к переговорам с Россией.

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