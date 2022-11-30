Захарова: силовые планы Украины в отношении Крыма подтверждают наличие угроз от Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что силовые планы Украины в отношении Крыма подтверждают наличие угроз от Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планы киевских властей вернуть Крым силовым путем подтверждают наличие угроз от Украины, эти угрозы будут устранены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Откровения Забродского наряду с найденными в ходе СВО трофейными документами убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьезно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года. Как руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены, - заявила Захарова.

Напомним, глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявления из Киева о наступлении на полуостров после того, как глава офиса президента Украины сообщил о планах начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.

Ранее президент Украины Зеленский также заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем», после чего политолог Сергей Мельничук назвал полуостров маркером готовности Киева к переговорам с Россией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50