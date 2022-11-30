Известный крымский бренд косметики открыл в ноябре три новых магазина - в Краснодаре, Калининграде и Москве

В Москве магазин "Крымской Розы" открылся в ТРЦ РИО Дмитровка. Фото: "Крымская роза"

Косметическая компания, создающая косметику на основе уникальной крымской эфиромасличной розы, продолжает расширять сеть, открыв в ноябре магазины сразу в трех регионах России.

В частности, фирменные магазины бренда «Крымская Роза» появились в Москве (ТРЦ «РИО» Дмитровка), Краснодаре (Мегацентр «Красная площадь»), уже второй магазин крымского производителя открылся в Калининграде (ТРЦ «Балтия Молл»).

Как отмечают в руководстве компании, такое активное расширение сети происходит благодаря возможности открывать магазины бренда за счет франшизы. Сегодня эксперты называют компанию одной из наиболее успешных косметических франшиз в стране. В текущем году, с уходом с рынка многих европейских брендов, «Крымская Роза» заявила о готовности нарастить объемы производства с учетом запроса потребителя, что также повлияло на спрос и заинтересованность бизнеса в открытии магазинов крымского бренда.

- Сегодня мы готовы предложить предпринимателям России не только выгодные цены на оптовые закупки, но и полностью упакованный и проверенный бизнес-процесс, - говорит генеральный директор компании «Крымская Роза» Иван Гладун. - С правом на использование легендарного торгового знака будущие обладатели франшизы получают сильного партнера и поддержку на всех этапах запуска и ведения бизнеса.

На сегодняшний день косметическая сеть бренда насчитывает 13 магазинов, в том числе 9 открыты компанией по линии франчайзинга за пределами полуострова. Помимо крымских городов косметика «Крымской Розы» представлена в Москве и подмосковных Балашихе и Краснознаменске, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Тюмени и Казани. А в ближайшей перспективе компания открывает еще по магазину в Москве, Тюмени и Севастополе.

Новый островок в Калининграде расположился в ТРЦ "Балтия Молл". Фото: "Крымская роза"

На сегодня ассортимент бренда составляет порядка 400 наименований продукции. Это уходовые средства для лица, тела и волос на основе натурального сырья - цветов и трав, выращенных в Крыму.

СПРАВКА. «Крымская Роза» — компания с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур. Сегодня «Крымская Роза» - визитная карточка полуострова. Нынешнему руководству удалось не просто сохранить производство, но и выйти на новый уровень.

Продукция «Крымской Розы» помимо фирменного интернет-магазина https://krimroza.ru/ представлена на крупнейших маркетплейсах WildBerries и OZON, а также на сайтах крупных российских торговых сетей косметики и парфюмерии — «Л'Этуа ль» и «Золотое Яблоко».