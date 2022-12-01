Погода на 1 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В первый день зимнего месяца сохранится сухая ветреная погода. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +8...+10°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+12°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +5 …8°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно.
В Керчи +3 …+6°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +3 …+7°, северный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +5…+7, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +4…+5°, восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Армянске +4…+5°, восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +11 …+14°.
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