В Бахчисарайском районе сгорел частный дом, есть погибший

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Сегодня, 30 ноября, в селе Нижняя Голубинка Бахчисарайского района при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 6:49. На тушение ушло 2 часа 50 минут, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

На тушение ушло 2 часа 50 минут. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

– В результате возгорания огнем уничтожен весь дом. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший, – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Причины пожара устанавливаются.

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