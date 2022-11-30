В Крыму в новогоднюю ночь разрешат запускать салюты и фейерверки

Крымчанам разрешат запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Крыму разрешат гражданам запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– За бюджетный счет салюты и фейерверки - нет, а запрета на продажу тоже нет. В частном порядке - пожалуйста, пусть все приобретают, в новогоднюю ночь будет разрешено, – сказал Аксенов.

Напомним, в настоящее время на территории Крыма действует запрет на использование петард и фейрверков. Его ввели в конце августа на время специальной военной операции.

Аксенов добавил, что в Симферополь, Ялта и другие крымские города, райцентры и поселки будут украшены к новогодним праздникам. По его словам, должен присутствовать «определенный средний уровень» новогодней иллюминации, при этом важно учитывать моральный аспект.

– Моральный есть аспект с учетом того, что одни у нас ребята на передовой рискуют каждый день жизнью. Надо, чтобы были определенные границы уровню, объему развлечений, соответствующие времени, – пояснил он.

Ранее заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец рассказал, какую пиротехнику можно использовать на территории Крыма. Так, запрет не распространяется на пиротехнические изделия, соответствующие 1 классу опасности - хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

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