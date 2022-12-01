В Крыму 1 декабря выявили 34 новых инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 1 декабря выявили 34 новых инфицированных коронавирусом, с начала пандемии - 209 781. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 441 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период – 202 444, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 13 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 618. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 3 человека. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от ковида умер один человек в возрасте 75 лет. Ранее сообщалось, что более 770 тысяч жителей Крыма уже прошли сезонную иммунизацию от гриппа. По словам специалиста, желающие еще могут привиться до начала активной циркуляции вируса в регионе.

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