Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика1 декабря 2022 7:49

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлили до 9 декабря

Ограничения будут действовать еще как минимум неделю
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎

Фото: пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎

Бесполетная зона над Крымским полуостровом продлится еще как минимум неделю - запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь»‎ до 9 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

В то же время работа паромов в Керченском проливе с вечера 30 ноября была вновь приостановлена из-за непогоды. Семью паромами в обе стороны с 9 октября было перевезено 39 848 пассажиров и 26 633 единицы транспорта. На утро 1 декабря по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50