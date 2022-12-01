Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлили до 9 декабря

Фото: пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎

Бесполетная зона над Крымским полуостровом продлится еще как минимум неделю - запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь»‎ до 9 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

В то же время работа паромов в Керченском проливе с вечера 30 ноября была вновь приостановлена из-за непогоды. Семью паромами в обе стороны с 9 октября было перевезено 39 848 пассажиров и 26 633 единицы транспорта. На утро 1 декабря по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

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