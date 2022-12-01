Работа Керченской паромной переправы вечером 30 ноября была вновь приостановлена

Работа Керченской паромной переправы снова временно приостановлена Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа паромов в Керченском проливе с вечера 30 ноября была вновь приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Во второй половине дня 30 ноября паромы вновь начали функционировать, однако к вечеру погода снова ухудшилась.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 метров в секунду, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - говорится в сообщении.

По проливу 1 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение.

Напомним, Росавиация продилила запрет на полеты в Крым до 9 декабря. Ограничения будут действовать еще как минимум неделю.

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