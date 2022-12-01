В Крыму в рамках программы «Земский доктор» на работу приняты 55 врачей

Одна из главных проблем крымского здравоохранения – дефицит кадров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Крыму было принято на работу 55 врачей и 11 медицинских специалистов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Одна из главных проблем крымского здравоохранения – дефицит кадров, эффективным инструментом ее решения является реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», - написал он в своем Tg-канале.

Ранее глава республики сообщил о дефиците 60 наименований льготных лекарственных препаратов в Крыму. Данная проблема находится в процессе решения.

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