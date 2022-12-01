Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

Ялту начали украшать к Новому году, к середине декабря на набережной смонтируют главную городскую елку. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Стартовали с набережной – монтируем инсталляции, установим фотозоны, а к середине декабря соберем главную городскую ель в районе круглого фонтана и еще одну - у Приморского пляжа, – написала она в своем телеграм-канале.

Павленко напомнила, что в этом году город отказался от закупки новой иллюминации и украшений. Сэкономленные деньги направят на нужды военных, участвующих в СВО.

– Все делаем в объемах прошлого года – в этом отказались от закупки новогодних украшений. Но! Праздник детства и волшебства, конечно же, будет ярким. 19 декабря традиционно зажжем новогодние огни, – добавила она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Симферополе, Ялте и других населенных пунктах республики должен присутствовать «определенный средний уровень» новогодней иллюминации, при этом важно учитывать моральный аспект.

– Надо, чтобы были определенные границы уровню, объему развлечений, соответствующие времени, – пояснил он.

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