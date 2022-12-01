В центре Керчи не поделили дорогу военный тягач, везущий танк, и легковушка

Легковушка и военный тягач столкнулись в районе центрального автовокзала в Керчи.
Фото: Юлия МАРКИНА
В центре Керчи не разминулись военный автомобиль с прицепом и легковушка. ДТП произошло возле автовокзала, на перекрестке в районе улицы Мирошника.
- Столкнулись тягач, перевозивший танк, и Chevrolet Aveo,- рассказали КП-Крым очевидцы.
На место были вызваны сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, никто не пострадал.
В результате ДТП движение на этом участке затруднено.
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