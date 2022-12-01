Верховный суд Крыма оставил в силе приговор мужчине, собиравшемуся сбыть наркотики

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор жителю Феодосии, осужденного за попытку сбыта наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор жителю Феодосии, осужденного за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сентябре Симферопольский районный суд признал мужчину виновным части 3 статьи 30 - пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

В суде установлено, что в мае мужчина получил от неустановленного лица информацию о местонахождении наркотиков. Производное N-метилэфедрона было спрятано в малолюдных местах Симферопольского района. Мужчина прибыл в район, чтобы забрать запрещенное вещество и раскидать по закладкам, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

– Суд апелляционной инстанции оставил в силе назначенное осужденному наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

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