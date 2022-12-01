Крымские заповедники посетили 320 тысяч туристов в 2022 году

Опукский заповедник принял в этом году 27,5 тысяч посетителей Фото: Юлия МАРКИНА

Крымские заповедники в 2022 году посетили 320, 2 тысячи туристов. Такие данные публикует ФГБУ «Заповедный Крым». По информации дирекции, больше всего посетителей принял Ялтинский горно-лесной заповедник.

- 278 101 человек посетили Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник 27 558, Казантипский заповедник 14 596, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

В этом году на маршрутах крымских заповедников оборудовали десять смотровых площадок и установили 157 скамеек; отремонтировали пешеходный мостик на Боткинской тропе и обустроили пикниковые зоны с туалетами на ЭПО «Черешневый сад» и озере у кордона.

Кроме того, впервые за долгое время пещеру Ялтинскую открыли для посещения. Сейчас там ведут работы по созданию палеонтологической экспозиции.

Напомним, с 24 октября два природных заповедника в Крыму закрыли для посещения.

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