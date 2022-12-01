Жительницу Раздольненского района обворовал друг ее дочери на 312 тысяч рублей

Следователем ОМВД России по Раздольненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительницу Раздольненского района на 312 тысяч рублей обворовал приятель ее дочери, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Находясь в гостях, молодой человек незаметно вытащил из шкафа хранящиеся там ювелирные украшения. Похищенные драгоценности злоумышленник сдал в ломбард. Вырученные деньги потратил, - говорится в сообщении.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Парню может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму квартирант украл у арендодателя две норковые шубы за 180 тысяч рублей. 19-летний парень продал их незнакомке за 25 тысяч рублей.

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