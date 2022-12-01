Сбежавшего от хозяев домашнего соболя нашли в одном из курятников под Симферополем

Это фото Жулика ранее появилось на страничке ГРЭС-city во Вконтакте

История побега домашнего соболя по кличке Жулик под Симферополем оказалась со счастливым концом. Любимца семьи, искать которого помогала вся округа, нашли в одном из курятников.

Жулик забрался во двор к пожилой женщине и начал охоту на кур. Однако паниковать пенсионерка не стала. Поскольку о побеге соболя в поселке Комсомольское знали все, сразу же связались с хозяйкой.

- Выманивали его на еду, ловили большим сачком. Но он хитрый, нас всех водил вокруг пальца. Потом удалось раздобыть ловушку и на приманку его поймали, - рассказала КП-Крым хозяйка непривычного для крымских широт хищника Марина.

Напомним, информация о найденном в одном из дворов соболе ранее появилась в соцсетях. На пост откликнулась хозяйка хищника. Она сообщила, что животное выпрыгнуло из окна.

Потеря пушистого любимца стала шоком для семьи. Местных жителей попросили не трогать Жулика и помочь в поисках.

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