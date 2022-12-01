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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:44

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят более 300 машин

Из-за непогоды переправа работает нестабильно
Дмитрий Коренев
Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края

Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

– На перехватывающей парковке в поселке Ильич 1 декабря находятся 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами питания и товарами первой необходимости, – говорится в сообщении.

На стоянке работает пункт обогрева, дежурят волонтеры.

Напомним, со вчерашнего вечера работа паромов в Керченском проливе вновь приостановлена из-за непогоды. 30 ноября переправа работала нестабильно - в течение дня паром «Лаврентий» выполнил всего три рейса и перевез на крымский берег 67 машин и 90 пассажиров.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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