На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят более 300 машин

Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

– На перехватывающей парковке в поселке Ильич 1 декабря находятся 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами питания и товарами первой необходимости, – говорится в сообщении.

На стоянке работает пункт обогрева, дежурят волонтеры.

Напомним, со вчерашнего вечера работа паромов в Керченском проливе вновь приостановлена из-за непогоды. 30 ноября переправа работала нестабильно - в течение дня паром «Лаврентий» выполнил всего три рейса и перевез на крымский берег 67 машин и 90 пассажиров.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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