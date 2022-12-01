Как в Крыму отметят Международный день инвалидов

В республиканских учреждениях культуры по случаю Международного дня инвалидов организуют мероприятия, призванные привлечь внимание общества к развитию доступной среды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, дадут старт тотальному тесту «Доступная среда».

Как пишет «Крымская газета», к участию в акции, которую откроют в 10.00 часов, приглашаются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, подведомственные им организации в сфере соцзащиты, здравоохранения, культуры, спорта, науки и образования, предприятия потребительского рынка, общественные активисты и волонтеры, студенты, а также все желающие.

Тестирование включает в себя вопросы по созданию доступной среды, этике общения с маломобильными людьми, а также по правилам оказания ситуационной помощи. Принять участие можно со 2 по 10 декабря в онлайн-формате. Регистрация на сайте мероприятия.

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