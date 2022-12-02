Погода на 2 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +7...+9°.
В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +10…+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+11°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +6 …7°, восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +4 …+6°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +5 …+7°, северный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +5…+6, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +4…+5°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +4…+5°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10 …+14°.
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