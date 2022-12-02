НовостиОбщество 1 декабря 2022 22:27

Погода на 2 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе