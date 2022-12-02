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НовостиОбщество1 декабря 2022 22:27

Погода на 2 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +7...+9°.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, +10…+11°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +6 …7°, восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +4 …+6°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +5 …+7°, северный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +5…+6, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+5°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +4…+5°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10 …+14°.

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