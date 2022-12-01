В КФУ выбрали победителя «Музыкального Олимпа»

В этом году состязание прошло в новом формате. Фото: КФУ

В Крымском федеральном университете выбрали самого талантливого певца на ежегодном конкурсе «Музыкальный Олимп». Как сообщили в пресс-службе вуза, победителем стала студентка Физико-технического института КФУ Алиме Арифова.

- Я участвовала в конкурсе в прошлом году, заняла третье место, и решила вновь попробовать себя. Вокалу я обучалась: окончила музыкальную школу по данному направлению. Но поступив на бизнес-информатику, уже стала не так профессионально заниматься этим, - отметила победительница.

В этом году состязание прошло в новом формате - «МузОлимп 2.0». Сначала участники разделились на две команды - «красную» и «синюю» – и сражались в тайном караоке-батле.

Из-за кулис студенты пели известные песни. Это было нужно для того, чтобы жюри не видели их лица, а оценивали только их голос. Во второй тур смогли пройти только 15 из 20 участников.

Так, третье место заняли студенты Медицинской академии Амир Кунченко и Андрей Горбач. Серебро получила студентка Института филологии Анна Конак. Первое место завоевал будущий врач Дмитрий Астафуров.