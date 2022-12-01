Первый логистический комплекс класса «А» открыли в Крыму

В Симферопольском районе реализуется инвестпроект по строительству современного логистического комплекса, уже построено первое складское помещение из семи запланированных. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Крыма со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ширяко.

– В Симферопольском районе активно развивается крупный инвестиционный проект по строительству логистического комплекса, который имеет важное значение для социально-экономического развития республики. Инвестор при возведении применяет современные технологии на уровне мировых стандартов, не случайно проектом заинтересовался ряд крупных отечественных компаний. Проект поможет насытить товарами, в том числе и продовольственными, республику и удовлетворить спрос населения, – рассказал Шеряко.

Логистический комплекс относится к классу «А», его проектная мощность составляется 40 тысяч квадрантных метров. В настоящее время построен первый склад площадью 5,4 тысяч квадратных метров, он сдан в аренду одному из крупнейших интернет-магазинов России. Завершается строительство второго склада, проектируются третий и четвертый.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50