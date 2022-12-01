В Крыму около 12,5 тысяч человек живут с диагнозом ВИЧ

В Крыму на сегодняшний день проживает 12,5 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму на сегодняшний день проживает 12,5 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом, из них на диспансерном учете состоят 11,5 тысяч. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин.

– На сегодняшний день свыше 11,5 тысяч человек состоят на диспансерном учете, и 12,5 тысяч тех инфицированных, которые выявлены. Между двумя этими показателями разница в тысячу – те, кто пока еще не встал на диспансерный учет. То есть речь идет где-то о 12,5 тысячах крымчан с зарегистрированной ВИЧ-инфекцией, – передает слова Немыкина Крымское информационное агентство.

По его словам, ежегодно в Крыму регистрируется до тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции.

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