В Крыму бесследно исчезли 3 человека

Тех кого не нашли, волонтеры продолжают искать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские волонтеры сообщили, что не удалось найти 3 пропавших в ноябре.

Всего же за месяц в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым поступило 51 заявление от жителей полуострова, которые потеряли из вида своих близких и родных, причем 7 заявок не подтвердились.

Статистика за ноябрь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Найдены живыми 36 человек, погибшими – 2, - поделились волонтеры статистикой по Республике Крым и городу Севастополь за ноябрь 2022.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым отмечают, что всю работу проводят в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции. Родным тем, кого еще не нашли, нельзя терять надежду.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: волонтеры распространяют информацию, обзванивают больницы, проверяют свидетельства.

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