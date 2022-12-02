В Севастополе двое парней промышляли угоном автомобилей марки ВАЗ

Угонщиков привлекали автомобили модельного ряда ВАЗ Фото: Андрей АБРАМОВ

В Севастополе будут судить угонщиков автомобилей модельного ряда ВАЗ. Как сообщает пресс-служба полиции Севастополя, двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет за несколько месяцев в общей сложности совершили три кражи и шесть автоугонов.

- Роли в преступной группе были заранее распределены: пока один из подельников проникал в автомобиль и путём подбора ключа запускал двигатель, второй в это время наблюдал за происходящим вокруг и предупреждал о возможной опасности,- сообщили в полиции.

На угнанных автомобилях приятели разъезжали по Севастополю до тех пор, пока не заканчивалось топливо, а затем бросали машины и скрывались. При этом одно из угнанных авто молодые люди сдали на металлолом.

Между тем автомобилями интересы парней не ограничивались. Из одной из машин они украли аккумулятор и набор инструментов, а также похитили из кафе кофемашину стоимостью 150 тысяч рублей и сбыли ее случайному знакомому.

Против задержанных заведено уголовное дело по статьям об угонах автомобилей и краже. Все материалы по делу правоохранители передали в суд.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50