Бывший сотрудник Госкомрегистра Кировского района пойдет под суд по обвинению в служебном подлоге

Дело против бывшего главного специалиста Госкомрегистра Кировского района передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главного специалиста Кировского районного отдела Госкомитета по регистрации и кадастру РК обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как сообщает прокуратура республики, в течение года мужчина создавал «видимость надлежащего исполнения» своих обязанностей и составлял материалы о нарушениях, которых не было.

- Обвиняемый в период с 2020 по 2021 годы фиктивно составил материалы дел об административных правонарушениях в отношении 9 жителей Кировского района о нарушениях в области земельных отношений, не имевших место в действительности,- сообщили в прокуратуре.

Против бывшего главного специалиста ведомства завели уголовное дело. Его материалы прокуратура направила в суд.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50