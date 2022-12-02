В Симферополе начали высадку тюльпанов и нарциссов к весне

В Симферополе начали высадку луковичных цветов к весне. Фото: Администрация Симферополя/Tg
В Симферополе начали высадку весенних цветов на клумбах. Сегодня тюльпаны и нарциссы высаживают в сквере имени Валерия Ермака, сообщает администрация города
- Тюльпаны и нарциссы одними из первых начнут радовать своим цветением горожан и гостей столицы Крыма,- отметили в администрации.
Работу проводят специалисты муниципального учреждения «Горзеленхоз».
При этом напомним, что параллельно в центре Симферополя идет подготовка к установке главной новогодней елки города.
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