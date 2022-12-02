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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:08

Президента футбольного клуба в Симферополе привлекли к ответственности за выходку фанатов

Полиция составлила админпротокол
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Футбольные фанаты в Симферополе устроили несанкционированное мероприятие и нарушили общественный порядок

Футбольные фанаты в Симферополе устроили несанкционированное мероприятие и нарушили общественный порядок

Фото: Екатерина ФРОЛОВА

Президента футбольного клуба, чьи болельщики устроили несанкционированное шествие с файерами в Симферополе, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

- За организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка, в отношении гражданина составлен административный протокол,- сообщили в МВД.

Напомним, полиция в Симферополе задержала больше 20 болельщиков, которые после матча собрались в районе объездной дороги и устроили шествие, мешая движению транспорта.

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