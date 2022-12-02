В Крыму за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 10 человек. Об этом утром 2 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 27 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 814 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 471 пациент выздоровел. 5 410 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за последние сутки выявили 21 новый случай заболевания COVID-19, в ковид-стационары госпитализированы 6 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– Умер 1 человек в возрасте 75 лет, – говорится в сообщении.

Выписаны 3 человека. Сейчас в больницах города находятся 45 пациентов, из них 39 – с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 96 639 случаев коронавируса, выздоровели 93 934 человека.

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